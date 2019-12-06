Labaro Viola

Il sorteggio della Coppa Italia sorride alla Fiorentina: Si giocherà a Firenze la gara secca contro l'Atalanta

Si è svolto quest’oggi il sorteggio degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Lega comunica attraverso Twitter tutto l'elenco completo. Le date ufficiali non sono ancora uscite, le partite si giocher...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 16:54
Il sorteggio della Coppa Italia sorride alla Fiorentina: Si giocherà a Firenze la gara secca contro l'Atalanta -
News
Fiorentina
Atalanta
Coppa Italia
Sorteggio
Condividi

Si è svolto quest’oggi il sorteggio degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Lega comunica attraverso Twitter tutto l'elenco completo. Le date ufficiali non sono ancora uscite, le partite si giocheranno nella seconda metà di gennaio.

 

Questo l'elenco completo degli ottavi di finale:

FIORENTINA-ATALANTA

ROMA-PARMA

JUVENTUS-UDINESE

TORINO-GENOA

INTER-CAGLIARI

MILAN-SPAL

LAZIO-CREMONESE

NAPOLI-PERUGIA

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok