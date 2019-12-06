Il sorteggio della Coppa Italia sorride alla Fiorentina: Si giocherà a Firenze la gara secca contro l'Atalanta
Si è svolto quest’oggi il sorteggio degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Lega comunica attraverso Twitter tutto l'elenco completo. Le date ufficiali non sono ancora uscite, le partite si giocher...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 16:54
Si è svolto quest’oggi il sorteggio degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Lega comunica attraverso Twitter tutto l'elenco completo. Le date ufficiali non sono ancora uscite, le partite si giocheranno nella seconda metà di gennaio.
Questo l'elenco completo degli ottavi di finale:
FIORENTINA-ATALANTA
ROMA-PARMA
JUVENTUS-UDINESE
TORINO-GENOA
INTER-CAGLIARI
MILAN-SPAL
LAZIO-CREMONESE
NAPOLI-PERUGIA