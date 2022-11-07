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Sorteggio Fiorentina in Conference visibile sul canale Twitch di Passione Fiorentina e su Labaro Viola

Dalle 14 la Fiorentina conoscerà il nome del proprio avversario di Conference League, andata in trasferta, ritorno a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2022 11:31
Sorteggio Fiorentina in Conference visibile sul canale Twitch di Passione Fiorentina e su Labaro Viola -
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Sorteggio Fiorentina in Conference visibile sul canale Twitch di Passione Fiorentina e su Labaro Viola

Alle 14 il sorteggio della Conference League verrà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina e visibile anche su Labaro Viola. La Fiorentina potrà pescare una tra le seguenti squadre: Bodo Glimt, AEK Larnaca, Ludogorets, Braga, S.Tiraspol, Qarabag e Trabzonspor. Andata che si giocherà in trasferta per la Fiorentina il 16 febbraio, ritorno invece fissato una settimana più tardi, allo stadio Franchi di Firenze, il 23 febbraio.

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