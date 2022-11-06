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TMW, Sottil fuori dal 18 settembre per un'ernia al disco, domani si decide se sarà operato

Riccardo Sottil non gioca dal 18 settembre, da quel giorno il giocatore viola non è stato più a disposizione di Vincenzo Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2022 21:29
TMW, Sottil fuori dal 18 settembre per un'ernia al disco, domani si decide se sarà operato - Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Tra gli infortunati di lungo corso di questa stagione in Serie A c'è anche Riccardo Sottil della Fiorentina. L'esterno d'attacco viola è fuori dal 18 settembre per un'ernia al disco. Dopo un'assenza così lunga, tra domani e martedì, uno dei talenti più importanti della rosa di Vincenzo Italiano effettuerà un esame per capire come procedere nel trattamento e decidere come risolvere definitivamente il problema senza escludere chiaramente anche l'intervento. Lo riporta TMW

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