TMW, Sottil fuori dal 18 settembre per un'ernia al disco, domani si decide se sarà operato

Riccardo Sottil non gioca dal 18 settembre, da quel giorno il giocatore viola non è stato più a disposizione di Vincenzo Italiano

Tra gli infortunati di lungo corso di questa stagione in Serie A c'è anche Riccardo Sottil della Fiorentina. L'esterno d'attacco viola è fuori dal 18 settembre per un'ernia al disco. Dopo un'assenza così lunga, tra domani e martedì, uno dei talenti più importanti della rosa di Vincenzo Italiano effettuerà un esame per capire come procedere nel trattamento e decidere come risolvere definitivamente il problema senza escludere chiaramente anche l'intervento. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI STANKOVIC

https://www.labaroviola.com/stankovic-non-mi-aspettavo-di-prendere-gol-subito-biraghi-ha-detto-che-non-hanno-visto-uomo-a-terra/191507/