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Stankovic: "Non mi aspettavo di prendere gol subito. Biraghi ha detto che non hanno visto uomo a terra"

Il commento di Dejan Stankovic dopo la sconfitta subita in casa contro la Fiorentina, le parole dell'allenatore della Sampdoria

A cura di Flavio Ognissanti
06 novembre 2022 17:37
Stankovic: "Non mi aspettavo di prendere gol subito. Biraghi ha detto che non hanno visto uomo a terra" -
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Stankovic: "Non mi aspettavo di prendere gol subito. Biraghi ha detto che non hanno visto uomo a terra"

Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, queste le sue parole:

"Preparare la partita e poi andare in svantaggio dopo pochi minuti non è il massimo, potevamo fermare l'azione in tanti modi. Biraghi mi ha detto che non hanno visto uomo per terra, gli credo, è una persona per bene. La Fiorentina è una squadra forte sotto tutti punti di vista, gli abbiamo studiati in settimana, ci ha penalizzato un gol subito dopo 4 minuti, abbiamo provato a reagire ma siamo stati poco pericolosi, sto cercando il modo di essere più pericolosi davanti ma andiamo in difficoltà.

Mi dispiace perchè mi trovo benissimo e sento appoggio da tutti, è un momento delicato, ci servono i punti. Ancora una settimana e poi vediamo dove siamo. La Fiorentina ha giocato giovedi, non mi aspettavo un gol subito cosi presto, non possiamo buttare punti per calci piazzati, ma dò colpa a me stesso per questo. C'è da lottare, ma non è finita, prendiamo schiaffi, faccio la promessa di non mollare, non è il momento.

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