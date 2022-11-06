Stankovic: "Non mi aspettavo di prendere gol subito. Biraghi ha detto che non hanno visto uomo a terra"

Il commento di Dejan Stankovic dopo la sconfitta subita in casa contro la Fiorentina, le parole dell'allenatore della Sampdoria

Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, queste le sue parole:

"Preparare la partita e poi andare in svantaggio dopo pochi minuti non è il massimo, potevamo fermare l'azione in tanti modi. Biraghi mi ha detto che non hanno visto uomo per terra, gli credo, è una persona per bene. La Fiorentina è una squadra forte sotto tutti punti di vista, gli abbiamo studiati in settimana, ci ha penalizzato un gol subito dopo 4 minuti, abbiamo provato a reagire ma siamo stati poco pericolosi, sto cercando il modo di essere più pericolosi davanti ma andiamo in difficoltà.

Mi dispiace perchè mi trovo benissimo e sento appoggio da tutti, è un momento delicato, ci servono i punti. Ancora una settimana e poi vediamo dove siamo. La Fiorentina ha giocato giovedi, non mi aspettavo un gol subito cosi presto, non possiamo buttare punti per calci piazzati, ma dò colpa a me stesso per questo. C'è da lottare, ma non è finita, prendiamo schiaffi, faccio la promessa di non mollare, non è il momento.

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA

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