PAGELLE VIOLA: BONAVENTURA SUPERLATIVO, MILENKOVIC MURO CHE FA GOL. IKONÈ MOLTO BENE

Vince la Fiorentina sul campo della Sampdoria con i gol di Bonaventura e Milenkovic, le pagelle dei giocatori viola a Marassi

Terracciano 6 Esce male nel primo tempo e per poco non fa la frittata con la palla presa fuori dall'area di rigore con le mani. Per il resto gara da spettatore

Dodò 6,5 Nel primo tempo fa l'assist per Bonaventura, per il resto in fase difensiva si fa sempre saltare da Augello. Nel secondo tempo nettamente meglio anche in fase difensiva

Milenkovic 7 Insuperabile in difesa, segna il secondo gol consecutivo in campionato, sempre di testa e sempre da calcio d'angolo

Quarta 6 Peccato per il brutto colpo subito nel primo tempo e Italiano è costretto a sostituirlo alla fine del primo tempo. La sua prestazione è stata comunque di ottimo livello

Biraghi 6,5 Assist per Milenkovic per lo 0-2, gioca una partita solida con buoni spunti in fase offensiva. Tiene in copertura

Mandragora 6 Primo tempo si vede poco, nel secondo meglio con alcuni interessanti scambi. Lotta nel mezzo

Duncan 6 In difficoltà nel primo tempo dove spesso è solo per coprire una troppo grande zona di campo, nel secondo tempo, meglio affiancato da Mandragora, trova distanze e ritmo giusti.

Ikonè 6,5 Detta alla grande il passaggio per Dodò che poi serve l'assist per lo 0-1. Serve un cioccolatino per Kouamè che sbaglia. Può essere molto più preciso in tante occasione ma ormai è dentro il gioco viola e viene cercato sempre

Bonaventura 7,5 Il vero cervello della squadra, segna, detta i tempi, si va a prendere la palla. Nel 4-2-3-1 sembra trovarsi a meraviglia

Kouamè 6 Ha il merito di iniziare l'azione del vantaggio, sbaglia gol facile su assist di Ikonè. La sua gara è di buon livello con qualche errore tecnico di troppo

Jovic 5 Semplicemente inesistente. Viene servito male, ma è sempre fuori tempo e non fa nulla per entrare in gara

Cabral 6 Lotta e cerca spesso la giocata che in diverse occasioni gli riesce ma poi non trova il tempo giusto per la conclusione. Vivo e sul pezzo

Igor 6 Entra all'inizio del secondo tempo al posto di Quarta. Ordinaria amministrazione con qualche buon intervento

Amrabat 6 Gara di sostanza e contenimento

IL BRUTTO GESTO DEI TIFOSI DELL'ATALANTA

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