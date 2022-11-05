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Elmas segna e la Curva dell'Atalanta gli lancia contro un bicchiere di birra che poi entra in campo

Brutto gesto della Curva dell'Atalanta, al giocatore del Napoli Elmas è stato tirato in campo un bicchiere di birra dopo il gol

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2022 19:54
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Elmas segna e la Curva dell'Atalanta gli lancia contro un bicchiere di birra che poi entra in campo

Brutto episodio capitato al momento del gol di Elmas nel corso della partita tra Atalanta e Napoli, il giocatore partenopeo ha segnato il gol dell'1-2 sotto la curva bergamasca che gli ha tirato addosso un bicchiere pieno di birra, come mostrato anche dalle immagini di Dazn. Il bicchiere, poi naturalmente arrivato sul terreno di gioco, non ha però colpito il calciatore macedone. Resta da vedere se la curva atalantina sarà punita o se la passerà liscia anche questa volta (contro la Fiorentina ci furono cori razzisti)

IL MESSAGGIO A VLAHOVIC

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