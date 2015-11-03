Notizie Elmas Fiorentina

Elmas segna e la Curva dell'Atalanta gli lancia contro un bicchiere di birra che poi entra in campo
05 novembre 2022 19:54
Elmas: "Fiorentina squadra con tanta qualità. Dobbiamo dare tutto, spero di tornare a casa con tre punti"
25 agosto 2022 11:43
Mundo Deportivo, potrebbe riaccendersi l'interesse della Fiorentina per Elmas. Su di lui c'è anche il Milan
26 giugno 2019 00:30
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08 maggio 2019 17:31
Gazzetta dello Sport, nella corsa per il centrocampista centrale Elif Elmas si è aggiunta anche l'Inter…
17 aprile 2019 19:01
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11 aprile 2019 18:29
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