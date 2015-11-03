Notizie Elmas Fiorentina

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Elmas segna e la Curva dell'Atalanta gli lancia contro un bicchiere di birra che poi entra in campo

05 novembre 2022 19:54

Elmas: "Fiorentina squadra con tanta qualità. Dobbiamo dare tutto, spero di tornare a casa con tre punti"

25 agosto 2022 11:43

Mundo Deportivo, potrebbe riaccendersi l'interesse della Fiorentina per Elmas. Su di lui c'è anche il Milan

26 giugno 2019 00:30

La Fiorentina vuole il centrocampista classe 99 Elmas, offerta di 11 milioni al Fenerbahce. La risposta...

08 maggio 2019 17:31

Gazzetta dello Sport, nella corsa per il centrocampista centrale Elif Elmas si è aggiunta anche l'Inter…

17 aprile 2019 19:01

Calciomercato, Elif Elmas sarà visionato da un osservatore della Fiorentina…

11 aprile 2019 18:29

Dalla Turchia, la Fiorentina vuole spendere 15 milioni per Elmas. Centrocampista classe 99 del Fenerbache

27 marzo 2019 13:35

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