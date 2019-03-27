Dalla Turchia, la Fiorentina vuole spendere 15 milioni per Elmas. Centrocampista classe 99 del Fenerbache
Secondo la stampa turca, sul centrocampista macedone del Fenerbache, Eljif Elmas classe 1999 non ci sarebbe solo la Lazio ma anche e soprattutto la Fiorentina. Come riporta Haberturk, la società viola...
A cura di Redazione Labaroviola
27 marzo 2019 13:35
Secondo la stampa turca, sul centrocampista macedone del Fenerbache, Eljif Elmas classe 1999 non ci sarebbe solo la Lazio ma anche e soprattutto la Fiorentina. Come riporta Haberturk, la società viola si starebbe muovendo per arrivare al calciatore. I viola vorrebbero approfittare della non felicissima situazione economica della società ma la valutazione per il giocatore è alta: serviranno 15 milioni per accaparrarselo.