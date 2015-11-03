Notizie Fenerbache Fiorentina

Tedesco verso il Fenerbahçe ma a Istanbul monta la polemica per le sue parole su Terim e la Fiorentina
09 settembre 2025 16:19
Amrabat non ha convinto Mourinho, Moretto: "Il Fenerbache ascolterà offerte per il marocchino"
23 luglio 2025 17:23
Dalla Turchia riportano: "Anche la Fiorentina è interessata a Szymanski, trequartista polacco del Fenerbahce"
17 giugno 2025 14:30
Il Corriere dello Sport riporta: "Il Bologna supera la Fiorentina nella corsa per Dzeko"
08 giugno 2025 13:33
Gazzetta dello Sport: "Mourinho vuole Vlahovic al Fenerbache. Rimane aperta la pista Milan dell'ex Allegri"
07 giugno 2025 16:14
Il Fenerbache di Mourinho piomba su Parisi per gennaio. L'alternativa turca potrebbe essere Gallo del Lecce
14 novembre 2024 14:20
Dalla Turchia rivelano: "Il Fenerbahce ha incontrato Amrabat, alla Fiorentina hanno offerto 12 milioni"
20 luglio 2024 11:30
Dalla Turchia: "Amrabat è stato offerto al Fenerbahce dal suo agente, la Fiorentina chiede 15 milioni"
15 luglio 2024 12:04
Carriera finita per Bonucci, dopo il rigore sbagliato in Conference il Fenerbache non lo convoca più
27 aprile 2024 17:43
Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Zajc del Fenerbache. Concorrenza di Cagliari e Bologna
19 giugno 2022 23:26
Il centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo è stato suggerito al Fenerbahce in Turchia
01 luglio 2019 21:16
Gazzetta dello Sport, nella corsa per il centrocampista centrale Elif Elmas si è aggiunta anche l'Inter…
17 aprile 2019 19:01
Calciomercato, Elif Elmas sarà visionato da un osservatore della Fiorentina…
11 aprile 2019 18:29
Dalla Turchia, la Fiorentina vuole spendere 15 milioni per Elmas. Centrocampista classe 99 del Fenerbache
27 marzo 2019 13:35
Dalla Turchia: anche il Fenerbache su Maxi Olivera. Pronta un'offerta a Corvino da circa 5 milioni...
17 gennaio 2018 11:24
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