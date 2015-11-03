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Notizie Fenerbache Fiorentina

Tedesco verso il Fenerbahçe ma a Istanbul monta la polemica per le sue parole su Terim e la Fiorentina

09 settembre 2025 16:19

Amrabat non ha convinto Mourinho, Moretto: "Il Fenerbache ascolterà offerte per il marocchino"

23 luglio 2025 17:23

Dalla Turchia riportano: "Anche la Fiorentina è interessata a Szymanski, trequartista polacco del Fenerbahce"

17 giugno 2025 14:30

Il Corriere dello Sport riporta: "Il Bologna supera la Fiorentina nella corsa per Dzeko"

08 giugno 2025 13:33

Gazzetta dello Sport: "Mourinho vuole Vlahovic al Fenerbache. Rimane aperta la pista Milan dell'ex Allegri"

07 giugno 2025 16:14

Il Fenerbache di Mourinho piomba su Parisi per gennaio. L'alternativa turca potrebbe essere Gallo del Lecce

14 novembre 2024 14:20

Dalla Turchia rivelano: "Il Fenerbahce ha incontrato Amrabat, alla Fiorentina hanno offerto 12 milioni"

20 luglio 2024 11:30

Dalla Turchia: "Amrabat è stato offerto al Fenerbahce dal suo agente, la Fiorentina chiede 15 milioni"

15 luglio 2024 12:04

Carriera finita per Bonucci, dopo il rigore sbagliato in Conference il Fenerbache non lo convoca più

27 aprile 2024 17:43

Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Zajc del Fenerbache. Concorrenza di Cagliari e Bologna

19 giugno 2022 23:26

Il centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo è stato suggerito al Fenerbahce in Turchia

01 luglio 2019 21:16

Gazzetta dello Sport, nella corsa per il centrocampista centrale Elif Elmas si è aggiunta anche l'Inter…

17 aprile 2019 19:01

Calciomercato, Elif Elmas sarà visionato da un osservatore della Fiorentina…

11 aprile 2019 18:29

Dalla Turchia, la Fiorentina vuole spendere 15 milioni per Elmas. Centrocampista classe 99 del Fenerbache

27 marzo 2019 13:35

Dalla Turchia: anche il Fenerbache su Maxi Olivera. Pronta un'offerta a Corvino da circa 5 milioni...

17 gennaio 2018 11:24

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