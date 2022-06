Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Zajc del Fenerbache. Concorrenza di Cagliari e Bologna

La Fiorentina ha messo gli occhi su Miha Zajc. L’ex centrocampista dell’Empoli è stato uno dei migliori giocatori del Fenerbahce nell’ultima stagione attirando su di sé l’interesse di diversi club europei. In particolare, stando a quanto riportato dal portale turco Fanatik, dalla Serie A ci sarebbero Cagliari, Bologna e Fiorentina per classe ’94. Mentre dall’estero, in particolar modo dalla Francia, ci sarebbe il Lione. In questa stagione Zajc ha collezionato 41 presenza mettendo a segno 9 gol e 2 assist.