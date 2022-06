TMW, tolta la clausola d’uscita nel nuovo contratto di Italiano alla Fiorentina. Accordo vicino

Passi avanti nella trattativa per il rinnovo tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, le parti stanno facendo passi stanno facendo passi avanti sulla potenziale firma del rinnovo di contratto dell’allenatore fino al 2024. Sempre secondo quanto scritto dal noto portale di calciomercato, sul nuovo accordo non dovrebbe essere prevista una clausola risolutiva, attualmente invece presente (dal 1° al 15 giugno il tecnico poteva liberarsi per circa 10 milioni di euro).