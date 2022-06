Un tifoso della Fiorentina urla a Berrettini nella finale a Londra “Forza viola” in mondovisione

Non è passato inosservato almeno a chi tifa Fiorentina un tifoso viola che nella finale del torneo dei Queen a Londra ha urlato al tennista italiano Matteo Berrettini “Forza viola”. Il tennista italiano, che è molto vicino a vincere per la seconda volta consecutiva a torneo, è infatti un tifoso viola nonostante sia di Roma ed è per questo oltre che per la sua bravura particolarmente apprezzato a Firenze.

PEDULLA’ OTTIMISTA SU ITALIANO