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Notizie Zajc Fiorentina

Dalla Turchia, spunta Zajc per la Fiorentina. Il fantasista è in rottura con il Fenerbahce

20 luglio 2022 21:15

Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Zajc del Fenerbache. Concorrenza di Cagliari e Bologna

19 giugno 2022 23:26

Paura Empoli, per errore il bonifico per acquisto di Zajc arriva ad una concessionaria di auto

28 settembre 2021 14:00

Thereau vicino all'Empoli. Asse con gli azzurri, subito Di Lorenzo. E poi a giugno...

23 ottobre 2018 08:36

Tuttosport, Zajc, trequartista classe 94 dell'Empoli, ha stregato Corvino. In viola già a gennaio?

17 ottobre 2018 15:21

Corvino fissa un incontro di mercato con l'Empoli. Obbiettivo Di Lorenzo ma non soltanto

17 giugno 2018 16:06

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