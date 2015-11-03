Notizie Zajc Fiorentina

Dalla Turchia, spunta Zajc per la Fiorentina. Il fantasista è in rottura con il Fenerbahce
20 luglio 2022 21:15
Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Zajc del Fenerbache. Concorrenza di Cagliari e Bologna
19 giugno 2022 23:26
Paura Empoli, per errore il bonifico per acquisto di Zajc arriva ad una concessionaria di auto
28 settembre 2021 14:00
Thereau vicino all'Empoli. Asse con gli azzurri, subito Di Lorenzo. E poi a giugno...
23 ottobre 2018 08:36
Tuttosport, Zajc, trequartista classe 94 dell'Empoli, ha stregato Corvino. In viola già a gennaio?
17 ottobre 2018 15:21
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