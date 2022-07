Dalla Turchia, spunta Zajc per la Fiorentina. Il fantasista è in rottura con il Fenerbahce

Spunta l’ipotesi Miha Zajc per la Fiorentina. Stando a quanto riportato dal giornalista turco Sercan Hamzaoglu, la società viola avrebbe messo gli occhi sul centrocampista offensivo del Fenerbache con un passato recente in Serie A dove ha vestito le maglie di Empoli e Genoa. Il giocatore sarebbe in fase di separazione con il club turco, motivo per il quale i viola e il Torino gli sono piombate addosso.