Tuttosport, Zajc, trequartista classe 94 dell'Empoli, ha stregato Corvino. In viola già a gennaio?

Miha Zajc, trequartista sloveno dell’Empoli classe 94, si è messo in mostra anche con un assist con la sua nazionale, oltre che con l'Empoli in questo inizio di stagione. E a gennaio non sono escluse...

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2018 15:21

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