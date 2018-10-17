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Tuttosport, Zajc, trequartista classe 94 dell'Empoli, ha stregato Corvino. In viola già a gennaio?

Miha Zajc, trequartista sloveno dell’Empoli classe 94, si è messo in mostra anche con un assist con la sua nazionale, oltre che con l'Empoli in questo inizio di stagione. E a gennaio non sono escluse...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2018 15:21
Tuttosport, Zajc, trequartista classe 94 dell'Empoli, ha stregato Corvino. In viola già a gennaio? -
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Miha Zajc, trequartista sloveno dell’Empoli classe 94, si è messo in mostra anche con un assist con la sua nazionale, oltre che con l'Empoli in questo inizio di stagione. E a gennaio non sono escluse sorprese per il giocatore, secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, infatti, lo vuole la Fiorentina pronta a fare un’offerta  per averlo subito.

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