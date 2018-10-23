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Thereau vicino all'Empoli. Asse con gli azzurri, subito Di Lorenzo. E poi a giugno...

Cyril Thereau è un separato in casa ormai nella squadra viola. Per questo motivo a gennaio potrebbe lasciare la squadra viola. Come ricorda La Nazione, la quasi certa destinazione Empoli, può rapprese...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2018 08:36
Thereau vicino all'Empoli. Asse con gli azzurri, subito Di Lorenzo. E poi a giugno... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Cyril Thereau è un separato in casa ormai nella squadra viola. Per questo motivo a gennaio potrebbe lasciare la squadra viola. Come ricorda La Nazione, la quasi certa destinazione Empoli, può rappresentare una chiave di lettura a più ampio raggio di azione. Se i viola riuscissero a favorire il passaggio di Thereau in azzurro, non a costo zero ma quasi, l’Empoli potrebbe avere un occhio di riguardo per la Fiorentina che punta sul difensore Di Lorenzo, per avere un rinforzo a destra e magari su Zajc per la prossima stagione

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