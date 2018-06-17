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Corvino fissa un incontro di mercato con l'Empoli. Obbiettivo Di Lorenzo ma non soltanto

Sky Sport conferma quanto riportato nei giorni scorsi da Alfredo Pedullà, e riferisce che  la Fiorentina sta continuando a seguire costantemente il terzino destro dell’Empoli Giovanni Di Lorenzo. I vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2018 16:06
Corvino fissa un incontro di mercato con l'Empoli. Obbiettivo Di Lorenzo ma non soltanto -
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Sky Sport conferma quanto riportato nei giorni scorsi da Alfredo Pedullà, e riferisce che  la Fiorentina sta continuando a seguire costantemente il terzino destro dell’Empoli Giovanni Di Lorenzo. I viola sarebbero intenzionati seriamente a puntare sul difensore classe 1993, e per questo motivo in settimana potrebbero esserci degli incontri tra le due società con il dg Pantaleo Corvino in prima linea per poter avviare la trattativa che porterebbe il giocatore a vestire la maglia gigliata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non è da scartare una collaborazione con l'Empoli con Zajc che piace ai viola mentre gli azzurri potrebbero richiedere alcuni talenti viola in prestito

 

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