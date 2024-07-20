Dalla Turchia rivelano: "Il Fenerbahce ha incontrato Amrabat, alla Fiorentina hanno offerto 12 milioni"

Secondo il media Turco Kontraspor ci sarebbe una trattativa in corso tra la Fiorentina e il Fenerbahce per Sofyan Amrabat. Sul loro profilo X hanno scritto che il Fenerbahce ha avuto un incontro posit...

A cura di Redazione Labaroviola 20 luglio 2024 11:30

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