Dalla Turchia rivelano: "Il Fenerbahce ha incontrato Amrabat, alla Fiorentina hanno offerto 12 milioni"
Secondo il media Turco Kontraspor ci sarebbe una trattativa in corso tra la Fiorentina e il Fenerbahce per Sofyan Amrabat. Sul loro profilo X hanno scritto che il Fenerbahce ha avuto un incontro posit...
Secondo il media Turco Kontraspor ci sarebbe una trattativa in corso tra la Fiorentina e il Fenerbahce per Sofyan Amrabat. Sul loro profilo X hanno scritto che il Fenerbahce ha avuto un incontro positivo con il calciatore e che ha già inoltrato alla Fiorentina una offerta da 12 milioni di euro, secondo loro la trattativa sta procedendo molto bene sia con il calciatore che con il club viola. Vedremo se ci saranno sviluppi
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