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Di Marzio: "Brekalo si vuole rilanciare, per lui interesse di Parma, Monza e Genoa"

Secondo l'esperto di calciomercato il croato dopo il prestito in patria vuol tornare ad essere protagonista, probabilmente lontano da Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2024 00:13
Di Marzio: "Brekalo si vuole rilanciare, per lui interesse di Parma, Monza e Genoa" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 14.01.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 14.01.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dopo la fine del prestito all'Hajduk Spalato Josip Brekalo ha fatto ritorno alla Fiorentina ma l'attaccante croato sembra destinato a lasciare di nuovo Firenze.

Il classe 1998, infatti, piace a Parma, Monza e Genoa. Brekalo potrebbe quindi lasciare la Fiorentina ma restare in Serie A.

Nel corso della sua ultima stagione l'attaccante croato ha collezionato 16 presenze con la maglia dell'Hajduk Spalato tra tutte le competizioni, segnando 2 gol e fornendo ben 8 assist.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

 

Pedullà ribadisce: “Colpani alla Fiorentina solo in prestito con diritto inferiore ai 20 milioni”

https://www.labaroviola.com/pedulla-ribadisce-colpani-alla-fiorentina-solo-in-prestito-con-diritto-inferiore-ai-20-milioni/261343/

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