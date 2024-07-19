Di Marzio: "Brekalo si vuole rilanciare, per lui interesse di Parma, Monza e Genoa"
Secondo l'esperto di calciomercato il croato dopo il prestito in patria vuol tornare ad essere protagonista, probabilmente lontano da Firenze
Dopo la fine del prestito all'Hajduk Spalato Josip Brekalo ha fatto ritorno alla Fiorentina ma l'attaccante croato sembra destinato a lasciare di nuovo Firenze.
Il classe 1998, infatti, piace a Parma, Monza e Genoa. Brekalo potrebbe quindi lasciare la Fiorentina ma restare in Serie A.
Nel corso della sua ultima stagione l'attaccante croato ha collezionato 16 presenze con la maglia dell'Hajduk Spalato tra tutte le competizioni, segnando 2 gol e fornendo ben 8 assist.
Lo riporta gianlucadimarzio.com
Pedullà ribadisce: “Colpani alla Fiorentina solo in prestito con diritto inferiore ai 20 milioni”
https://www.labaroviola.com/pedulla-ribadisce-colpani-alla-fiorentina-solo-in-prestito-con-diritto-inferiore-ai-20-milioni/261343/