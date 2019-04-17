Gazzetta dello Sport, nella corsa per il centrocampista centrale Elif Elmas si è aggiunta anche l'Inter…
Secondo La Gazzetta dello Sport, anche l’Inter si è interessata a Elif Elmas, centrocampista centrale di origini macedone del Fenerbahce. La Lazio e la Fiorentina lo stanno seguendo da un pò di tempo....
A cura di Redazione Labaroviola
17 aprile 2019 19:01
Secondo La Gazzetta dello Sport, anche l’Inter si è interessata a Elif Elmas, centrocampista centrale di origini macedone del Fenerbahce. La Lazio e la Fiorentina lo stanno seguendo da un pò di tempo. I nerazzurri ci starebbero pensando per ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione anche per una possibile partenza di Borja Valero e il valore del classe 1999 si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni di euro. Il suo cartellino si sta alzando sempre di più per le sue ottime prestazioni in campo.