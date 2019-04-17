Gazzetta dello Sport, nella corsa per il centrocampista centrale Elif Elmas si è aggiunta anche l'Inter…

Secondo La Gazzetta dello Sport, anche l’Inter si è interessata a Elif Elmas, centrocampista centrale di origini macedone del Fenerbahce. La Lazio e la Fiorentina lo stanno seguendo da un pò di tempo....

A cura di Redazione Labaroviola 17 aprile 2019 19:01

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