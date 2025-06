Dalla Turchia riportano: “Anche la Fiorentina è interessata a Szymanski, trequartista polacco del Fenerbahce”

Secondo quanto riportato dal portale turco trtspor.com, la Fiorentina si sarebbe iscritta alla corsa per Sebastian Szymanski, giocatore polacco del Fenerbahce che ha disputato 53 partite nell’ultima stagione con 7 gol e 9 assist. Oltre ai viola, anche il Napoli di Conte e la Lazio di Sarri si sono interessate alle prestazioni del giocatore classe 1999, ma i turchi per il momento non sono intenzionati a far partire il centrocampista e aspettano la classica offerta irrinunciabile per decidere del suo futuro.

Szymanski ha vestito anche la maglia della Polonia in 42 partite ufficiali con 5 segnature e ha partecipato al mondiale del 2022 in Qatar e all’Europeo del 2024 in terra tedesca.