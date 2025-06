Il Corriere dello Sport riporta: “Il Bologna supera la Fiorentina nella corsa per Dzeko”

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina avrà una rivale nella corsa all’attaccante bosniaco Edin Dzeko, adesso in forza al Fenerbahce, ed ex Inter e Roma. Infatti, il centravanti trentanovenne è stato attenzionato dal Bologna di Vincenzo Italiano che lo vorrebbe acquisire per dare un rinforzo esperto all’attacco emiliano.

Giovanni Sartori, direttore sportivo dei felsinei, è volato in Bosnia per assistere alla partita tra la squadra di casa e il San Marino in cui il centravanti è andato a segno per l’1-0 finale che ha dato la vittoria ai suoi. Potrebbe essere stata l’occasione giusta per dare un’accelerata alla trattativa oppure un segnale di avvertimento ai viola per sbrigarsi per restare in corsa.