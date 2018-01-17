Dalla Turchia: anche il Fenerbache su Maxi Olivera. Pronta un'offerta a Corvino da circa 5 milioni...

Una voce di mercato si leva dalla Turchia e tocca la Fiorentina: ci sarebbe infatti anche il Fenerbache su Maxi Olivera, terzino sinistro in uscita dalla viola. I media turchi parlano di un'offerta da...

Una voce di mercato si leva dalla Turchia e tocca la Fiorentina: ci sarebbe infatti anche il Fenerbache su Maxi Olivera, terzino sinistro in uscita dalla viola. I media turchi parlano di un'offerta da circa 5 milioni di euro per il giocatore, ancora conteso in serie A dal Cagliari. Adesso sta a Corvino decidere la collocazione migliore del ragazzo.