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Dalla Turchia: anche il Fenerbache su Maxi Olivera. Pronta un'offerta a Corvino da circa 5 milioni...

Una voce di mercato si leva dalla Turchia e tocca la Fiorentina: ci sarebbe infatti anche il Fenerbache su Maxi Olivera, terzino sinistro in uscita dalla viola. I media turchi parlano di un'offerta da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2018 11:24
Dalla Turchia: anche il Fenerbache su Maxi Olivera. Pronta un'offerta a Corvino da circa 5 milioni... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Olivera
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Olivera
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Una voce di mercato si leva dalla Turchia e tocca la Fiorentina: ci sarebbe infatti anche il Fenerbache su Maxi Olivera, terzino sinistro in uscita dalla viola. I media turchi parlano di un'offerta da circa 5 milioni di euro per il giocatore, ancora conteso in serie A dal Cagliari. Adesso sta a Corvino decidere la collocazione migliore del ragazzo.

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