Il Fenerbache di Mourinho piomba su Parisi per gennaio. L'alternativa turca potrebbe essere Gallo del Lecce

Guarda ancora verso l’Italia Josè Mourinho in chiave mercato. Dopo aver portato in Turchia Amrabat, ora il Fenerbahce torna a mostrare interesse per un giocatore della Fiorentina.Come riporta Milliyet...

Guarda ancora verso l’Italia Josè Mourinho in chiave mercato. Dopo aver portato in Turchia Amrabat, ora il Fenerbahce torna a mostrare interesse per un giocatore della Fiorentina.

Come riporta Milliyet, il club turco sta monitorando per la catena mancina Fabiano Parisi. In quella zona di campo, in estate, hanno ceduto un punto fermo come Kadioglu, poi Mourinho ha subito il grave infortunio di Oosterwolde che ha chiuso in anticipo l'annata. A questo punto, messo alle strette, il mister ex Roma ha deciso di puntare col binocolo verso la Serie A. In pole c’è appunto Parisi, che potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. L’alternativa è Antonino Gallo del Lecce. Il DS del Fenerbahce, Branco, sarà in Italia a breve per accelerare una delle due operazioni.

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