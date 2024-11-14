Kimmich: "La porta della nazionale non è chiusa per nessuno. Gosens lo ha dimostrato con sacrificio e volontà"

Penso che dopo gli Europei sia stato fondamentale per noi più vecchi, far capire questo senso di appartenenza

Il difensore del Bayern Monaco, Joshua Kimmich è stato chiaro con tutti i giocatori che sognano di ritornare nella nazionale teutonica, come desiderava Robin Gosens in questo periodo. Un ambiente quello della nazionale tedesca che sembra essere "inclusivo", da quello che afferma lui: “La porta della Nazionale non sarà chiusa a nessuno, Robin Gosens e Julian Brandt lo hanno dimostrato. La cosa principale è che tu faccia bene nel tuo club. Penso che dopo gli Europei sia stato fondamentale per noi più vecchi, far capire questo senso di appartenenza. Lo spirito competitivo fa bene al movimento, ma non deve essere una situazione che allontani i nuovi ragazzi".

Per quanto riguarda Gosens, le sue prestazioni con la Fiorentina, squadra nella quale è diventato un titolare inamovibile, hanno convinto il CT Julian Nagelsmann a richiamarlo direttamente, senza aspettare eventuali forfait, così come invece era accaduto nelle precedenti convocazioni.

FERRARI: “KEAN ERA FIN DA SUBITO CONVINTO CHE LA FIORENTINA FOSSE IL POSTO GIUSTO PER RITROVARE LE SUE QUALITÀ”

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