Tedesco verso il Fenerbahçe ma a Istanbul monta la polemica per le sue parole su Terim e la Fiorentina

Domenico Tedesco è vicino a diventare il nuovo allenatore del Fenerbache dopo l'esonero di Mourinho ma il suo arrivo ha generato polemiche

Nelle prossime ore Domenico Tedesco potrebbe diventare il nuovo allenatore del Fenerbahçe, raccogliendo l’eredità lasciata da José Mourinho. Un’occasione importante per il tecnico classe ’85, ma il suo arrivo a Istanbul rischia di essere accompagnato da un clima tutt’altro che semplice.

La “colpa”? Un elogio a Terim e alla Fiorentina: a scatenare le polemiche tra i tifosi del club gialloblù non sono state scelte tattiche o di carriera, ma alcune dichiarazioni rilasciate da Tedesco nel 2020 su Fatih Terim, simbolo e leggenda del Galatasaray, storico rivale del Fenerbahçe. All’epoca l’allenatore dichiarò:

“Sono rimasto colpito da Terim e dalla Fiorentina da lui allenata, era una squadra fantastica. Terim è un personaggio straordinario, lo ammiro molto”.

Parole di stima, forse innocue in un contesto neutrale, ma che oggi vengono ripescate e contestate con forza dai tifosi del Fenerbahçe, che non dimenticano l’appartenenza del “Imperatore” Terim ai rivali di sempre. Se l’accordo con il club turco andrà in porto, Tedesco si ritroverà così ad affrontare un percorso in salita, dovendo conquistare i tifosi che non gli perdonano quelle frasi di ammirazione verso una delle figure più amate del Galatasaray.