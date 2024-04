Carriera finita per Bonucci, dopo il rigore sbagliato in Conference il Fenerbache non lo convoca più

Non un grande finale di carriera per Leonardo Bonucci, prima l’esclusione dai convocati dal ritiro della Juventus, poi il trasferimento al Union Berlino senza mai trovare spazio ed infine il passaggio al Fenerbache. Ma anche l’avventura in Turchia è da dimenticare, pochissime presenze e soprattutto l’errore dal dischetto che è costato alla squadra Turca il passaggio alle semifinali. Oggi è arrivata un altra brutta notizia per lui, infatti il suo nome non è presente nella lista dei convocati per la delicatissima sfida con il Besjktas, sicuramente Bonucci non si immaginava di chiudere la carriera stando in tribuna in Turchia. Fonte TMW

DISASTRO VENUTI A LECCE