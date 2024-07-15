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Dalla Turchia: "Amrabat è stato offerto al Fenerbahce dal suo agente, la Fiorentina chiede 15 milioni"

Dalla Turchia giungono voci di un nuovo interesse per Sofyan Amrabat che sembra ormai destinato a lasciare il Manchester United e la Fiorentina. Secondo i media Turchi infatti il centrocampista marocc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2024 12:04
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Dalla Turchia giungono voci di un nuovo interesse per Sofyan Amrabat che sembra ormai destinato a lasciare il Manchester United e la Fiorentina. Secondo i media Turchi infatti il centrocampista marocchino sarebbe stato offerto dal suo entourage al Fenerbahce, una delle squadre più importanti del campionato Turco. La richiesta della Fiorentina per lasciare andare il centrocampista sarebbe di 15 milioni di euro, vedremo come si evolverà la situazione

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