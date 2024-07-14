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La Spagna è campione d’Europa, l’Inghilterra cade ancora in finale per la seconda volta consecutiva

La Spagna è meritatamente campione d’Europa dopo aver battuto l’Inghilterra in finale per 2-1. Partita bloccato nel primo tempo che finisce 0-0 senza grosse emozioni, nel secondo tempo sale di tono la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2024 23:00
La Spagna è campione d’Europa, l’Inghilterra cade ancora in finale per la seconda volta consecutiva -
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La Spagna è meritatamente campione d’Europa dopo aver battuto l’Inghilterra in finale per 2-1. Partita bloccato nel primo tempo che finisce 0-0 senza grosse emozioni, nel secondo tempo sale di tono la Spagna che al 47esimo la sblocca con goal di Nico Williams su assist di Lamine Yamal. L’Inghilterra pareggia i conti con Palmer e regala un finale ricco di emozioni, con occasioni da una parte e dall’altra fino alla zampata decisiva di Oyarzabal che regala la coppa alla Spagna. La Spagna dunque vince meritatamente l’Europeo dopo aver vinto ogni partita dominando sul piano del gioco. L’Inghilterra invece si lecca ancora le ferite dopo aver perso la seconda finale europea consecutiva

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