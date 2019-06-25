Mundo Deportivo, potrebbe riaccendersi l'interesse della Fiorentina per Elmas. Su di lui c'è anche il Milan
Secondo quanto scrive Mundo Deportivo nel mirino dei viola c'è il centrocampista classe 1999 Elif Elmas del Fenerbahce. La Fiorentina segue il macedone già da un po' di tempo, in queste ore potrebbe d...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 00:30
Secondo quanto scrive Mundo Deportivo nel mirino dei viola c'è il centrocampista classe 1999 Elif Elmas del Fenerbahce. La Fiorentina segue il macedone già da un po' di tempo, in queste ore potrebbe decollare l'interesse ma su di lui c'è anche il Milan. Sembra invece non esserci a differenza di quanto si legge spesso l'Atletico Madrid.