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La Fiorentina vuole il centrocampista classe 99 Elmas, offerta di 11 milioni al Fenerbahce. La risposta...

Secondo quanto riportano dalla Turchia la Fiorentina avrebbe offerto 11 milioni per il centrocampista macedone di origini turche Elif Elmas, classe 1999, di proprietà del Fenerbahce. Il club turco per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2019 17:31
La Fiorentina vuole il centrocampista classe 99 Elmas, offerta di 11 milioni al Fenerbahce. La risposta... -
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Secondo quanto riportano dalla Turchia la Fiorentina avrebbe offerto 11 milioni per il centrocampista macedone di origini turche Elif Elmas, classe 1999, di proprietà del Fenerbahce. Il club turco però chiede almeno 20 milioni. La trattativa è solo all'inizio...

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