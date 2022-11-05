Mandzukic: "Vlahovic ha dimostrato alla Fiorentina di essere forte ma alla Juve devi pensare a vincere"

Mario Mandzukic ha parlato del percorso con la maglia della Juventus di Dusan Vlahovic, le parole del croato

Mandzukic ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Dusan Vlahovic, queste le sue parole:

“Vlahovic sta facendo molto bene alla Juve, non ha bisogno dei miei consigli. L’unica cosa che posso dirgli, è come affrontavo io questi big match: non pensavo a fare gol, ma a come vincere la partita. Ci sono tanti modi per aiutare squadra e il successo della Juventus è l’unica cosa importante alla fine della giornata. Se corri, affronti gli avversari, salti, vinci i duelli, se mostri la tua determinazione ai rivali, se prendi buone decisioni con la palla, se crei delle opportunità, se segui il piano di gioco dell’allenatore, tutto questo contribuisce alla vittoria. Che senso ha segnare una tripletta se poi si perde la partita? Il mio consiglio per ogni giocatore è lo stesso: dare il massimo per la squadra e aiutarla a vincere”.

Vlahovic sarà il miglior numero 9 assieme ad Haaland in futuro?

“Quando la Juve ti acquista, significa che sei un buon giocatore. Vlahovic ha già dimostrato nella Fiorentina e nella Juventus di essere un ottimo attaccante. Ora tutto dipende da lui. Se ha il desiderio e l’ambizione di essere tra i migliori al mondo, e io credo che ce l’abbia, nessuno può aiutarlo di più: deve lavorare duramente per raggiungere il suo pieno potenziale. Haaland e Vlahovic non sono gli unici giovani attaccanti di grande talento, ma sono sicuro che chiunque voglia essere il migliore - o tra i migliori – debba lavorare duramente per riuscirci”.

NON CI SARA' FLACHI

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