Non sarà Flachi a dare la focaccia ai tifosi della Fiorentina al Marassi: "A quell'ora sono a giocare"

Non sarà Flachi a distribuire la focaccia ai tifosi viola al Marassi. Confermata la presenza del presidente della Sampdoria Lanna

Bellissima iniziativa della Sampdoria che distribuirà focaccia fuori al settore ospiti per tutti i tifosi della Fiorentina presenti allo stadio Marassi, in un primo momento era stata annunciata anche la presenza di Francesco Flachi, fiorentino di nascita ed ex giocatore di entrambe le squadre, insieme con il presidente blucerchiato Marco Lanna. Purtroppo però Flachi non sarà presente e lo ha spiegato sul profilo Instagram di Passione Fiorentina: "Mi dispiace ma non ci sarò perché gioco con la mia squadra alla stessa ora, un grande abbraccio e saluto tutti"

I TIFOSI DELLA FIORENTINA IRONIZZANO SUL RITORNO IN CAMPO DI NICO GONZALEZ

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