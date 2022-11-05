CT Argentina avverte: "Al mondiale solo chi gioca" e Nico Gonzalez si è ripreso. Tifosi viola ironizzano

Scaloni avvisa gli infortunati argentini e Nico Gonzalez torna ad allenarsi. Un tempismo non passato inosservato dai tifosi della Fiorentina

"Non credo di portare nessuno infortunato: nella lista dei convocati ci sarà solo chi verrà ritenuto idoneo per giocare la prima partita"

Queste le parole di Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina a poche settimane dall'inizio del mondiale in Qatar. Frasi pronunciate giovedi e che hanno fatto pensare subito al giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez. L'esterno viola quest'anno non ha praticamente mai giocato con la maglia viola ad eccezione di alcune sporadiche occasioni per via di alcuni fastidi fisici. (nonostante questo ha una media gol impressionante)

Vincenzo Italiano alla vigilia della gara contro il Basaksehir in Conference League, solo 8 giorni fa, ha pronunciato queste parole: “Nico Gonzalez non è al 100%, questo dolore non lo far stare bene, non si sente in grado di scendere in campo. Nico è un ragazzo genuino, vuole stare al 100% per giocare”

Parole sincere da parte del tecnico viola che però hanno fatto storcere il naso a tanti tifosi viola. La notizia delle ultime ore è che Nico Gonzalez è tornato ad allenarsi. Infatti la Fiorentina ha postato nella giornata di ieri la fotografia del giocatore argentino che si allena e che gioca la partitella con il resto della squadra. Questa notizia, certamente positiva dato il grande valore tecnico del calciatore, ha fatto ironizzare tanti tifosi viola che hanno visto malizia nel tempismo di Nico che torna in campo proprio dopo le parole del suo allenatore della nazionale ed alle porte del mondiale in Qatar. Sono stati tantissimi i commenti social che si sono scagliati contro Gonzalez che in questo momento non è proprio in cima alle preferenze sulle simpatie dei tifosi della Fiorentina.

Resta da capire un suo possibile impiego nella trasferta di Genova contro la Sampdoria, ma certamente non è un momento felice tra Nico Gonzalez e i tifosi viola, e queste polemiche lo dimostrano.

TARE CAMBIA IDEA SULLA CONFERENCE LEAGUE

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