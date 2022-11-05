Tare dopo gli sfottò precisa e cambia idea: "La Conference League è importante e vogliamo vincerla"

Tare aveva definito la Conference League: "La coppa dei perdenti", adesso il direttore sportivo della Lazio corregge il tiro

Una precisazione, perché a volte è doverosa. Il direttore sportivo della Lazio torna a esprimersi sulla Conference League. Lo ha fatto qualche settimana fa, durante una lezione alla Luiss, e, rispondendo a una domanda provocatoria di un tifoso della Roma, l'ha definita "la competizione dei perdenti". Estrapolata così una frase equivocabile, che può quasi sembrare una frecciata ai giallorossi che, nella passata stagione, l'hanno vinta. In realtà l'intento (percepito dai presenti alla lezione) era quello di spiegare che si tratta di una competizione che non è paragonabile alla Champions League a livello di introiti. Un club deve avere l'ambizione di arrivare a disputare stabilmente la massima competizione europea per crescere economicamente e, di conseguenza, strutturalmente. La crescita, con i premi che assicura la Conference, non può che essere limitata. Questo il senso del discorso.

Con la retrocessione della Lazio in Conference, sui social, molti tifosi (soprattutto romanisti), si sono divertiti a riproporre le considerazioni del direttore sportivo biancoceleste, estrapolando la frase "la coppa dei perdenti". Per questo ora il diretto interessato ha voluto fare una precisazione. Quella frase, decontestualizzata, è stata ripresa perfino da Mourinho che giovedì, in conferenza stampa, ha voluto lanciare una frecciata, affermando di considerare la Lazio la favorita per la vittoria finale del torneo "anche se a Tare quella competizione non piace".

Schermaglie da derby, normali a Roma. Ma il direttore sportivo biancoceleste, pur accettando gli sfottò tipici della città, vuole che un concetto sia chiaro. Non voleva provocare i giallorossi con quella considerazione e, soprattutto, non ha intenzione di sminuire il valore della coppa in sé. A questo tiene particolarmente. Al punto di ammettere candidamente di sperare che la sua squadra arrivi fino alla finale in programma a Praga il 7 giugno prossimo.

"Per la crescita della società sarebbe importante che la Lazio giocasse ogni anno nella massima competizione europea - ha spiegato -, ma ora che siamo in Conference voglio che la Lazio la onori fino in fondo. Dobbiamo fare il massimo per vincere. Un trofeo infatti è sempre importante e resta in bacheca per l'eternità". Il lavoro svolto dalla società in questi anni, d'altronde, dimostra che la Lazio non snobba nessuna competizione. Dal 2009 in poi, per esempio, i biancocelesti sono arrivati in finale di Coppa Italia in cinque circostanze, in media più di una volta ogni tre anni. Più di tutte le grandi, esclusa la Juventus. Per questo trasmettere il messaggio che la Lazio snobbi una competizione, o che addirittura la derida, non sta bene al direttore sportivo Tare.

Non si tratta di un ripensamento dunque, ma solo di un altro punto di vista. Perché che siano altre le competizioni che permettano alle varie società di crescere è oggettivo, ma né la società biancoceleste né il suo direttore sportivo vogliono sminuire la Conference League o qualsiasi altra competizione. E, pur accettando l'inevitabile sfottò tipico di una città nella quale convivono diverse squadre, pretendono che le affermazioni vengano spiegate e contestualizzate. Per non creare fraintendimenti ed equivoci che possono essere sgradevoli. Al punto che Tare ribadisce a gran voce che spera che, a fine stagione, la Lazio arricchisca la propria bacheca, magari anche con la vittoria della Conference League. Un trofeo che non vuole sminuire ma che anzi ha l'ambizione di conquistare. Rimediando alla brutta figura fatta nel girone di Europa League. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

VIERI PARLA DELLA FIORENTINA

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