Vieri: “La Fiorentina gioca come lo scorso anno ma non fa gol, con Vlahovic sarebbe stata Champions”

Bobo Vieri nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:

“A me la Fiorentina piace tantissimo, Italiano è un grande tecnico, mi fa impazzire. Lo scorso anno se Vlahovic non va via a gennaio arrivano quarti perchè faceva sempre gol, erano devastanti, quest’anno giocano uguale ma fanno fatica a fare gol. Se non segni prima o poi il gol lo prendi. Loro quest’anno appena ne fanno una poi ne fanno anche altri, e dominano la partita”

