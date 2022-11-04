Sconcerti: "Se Jovic esplode andrà via, a Firenze dobbiamo capire se c'è un grande giocatore, va via"

Mario Sconcerti ha risposto alle domande sulla Fiorentina, queste le considerazioni del giornalista fiorentino

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, le sue parole:

"Bianco sembra un giocatore, lo scorso anno praticamente non ha giocato, mi sembra più un regista rispetto a Barella, ha altre caratteristiche, spero che possa diventare un giocatore anche importante, non so se possano giocare sia lui che Distefano ma mi chiedo anche al posto di chi possano giocare. Ho visto poche volte Bianco per poterlo giudicare per bene

Beto per la Fiorentina? Bisogna vedere cosa fa Jovic e cosa fa Cabral, se Jovic esplode Cabral può essere una buona riserva, altrimenti uno scambio si potrebbe anche fare ma adesso è veramente troppo presto per parlare di mercato in questo senso

Gollini è in prestito, nelle partite che ha giocato ha sbagliato abbastanza. In Turchia quando si è messo a palleggiare mi è sembrato che ha voluto dimostrare la differenza con Terracciano, che però è un portiere affidabile. Spero che Gollini riemerga ma Terracciano è un giocatore della Fiorentina, Gollini molto meno

In Conference abbiamo fatto i preliminari più difficili che potevamo fare, è un messaggio pericoloso quello di pensare che sia tutto facile, vediamo di andare avanti

Su Jovic dobbiamo essere realisti, se esplodesse è chiaro che lo vendiamo, a Firenze bisogna capire una cosa, non sono le società che vendono, sono i giocatori che vanno via, non siamo ricchi come gli altri, io questo lo dò per dato. Se nasce un grande giocatore non può non andare da un'altra parte, è cosi per tutti in Italia

LE PAROLE DI BUCCHIONI

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