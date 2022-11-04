Bucchioni rivela: "Ci sono stati confronti tra Italiano e i giocatori, cosi nasce il cambio modulo"

Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina sia in chiave di Europa che in chiave di campionato, fra due giorni c'è la Sampdoria domenica

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo della bella vittoria della Fiorentina sul campo del Riga in Conference League, le sue parole:

"Non devi temere nessuna delle possibili avversarie in Conference, a febbraio starai sicuramente meglio, se dovessi scegliere prendere i norvegesi del Bodo Glimt, ma la Fiorentina deve temere solo se stessa. Ieri sera ho rivisto un movimento senza palla dei giocatori, movimenti fluidi e coordinati, era un po che non li vedevo. Ho visto anche convinzione e voglia, la Fiorentina è tornata ad essere una squadra. C'è stato un correttivo tattico con il modulo con il trequartista. Ci sono più soluzioni di gioco, ci sono più spazi, adesso si torna a giocare da squadra.

Ci sono state tensioni, normale quando le cose non vanno, c'è stato un confronto aspro in certe situazioni, ci sono stati colloqui intensissimi con l'allenatore che ha cercato in tutti i modi di risolvere i problemi. Questo comunque è un gruppo sano. Ci sono raggruppati intorno ad un'idea nuova anche tattica questo dimostra che Italiano non è un allenatore integralista. L'allenatore ha parlato con Barak, con Jovic, è stata cambiata l'idea e questa idea nuova piace alla squadra. Ikonè ha trovato più spazio con questo nuovo assetto, è un giocatore che ha bisogno di spazio per poter giocare meglio"

COME ITALIANO HA BLOCCATO IL NAPOLI DI SPALLETTI

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