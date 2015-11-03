Notizie Marassi Fiorentina

Non sarà Flachi a dare la focaccia ai tifosi della Fiorentina al Marassi: "A quell'ora sono a giocare"
05 novembre 2022 16:30
Video, Fiorentina festa con i tifosi viola a Marassi, e Italiano prende per mano i giocatori
18 settembre 2021 18:43
Marassi è lo stadio dei rimpianti, dalla coppia Gomez-Rossi a quella Vlahovic-Gonzalez
16 settembre 2021 15:19
Kouamé: "Una splendida vittoria da festeggiare insieme a voi. Non vedo l'ora di unirmi anch'io, ma tanto"
16 febbraio 2020 20:28
Fiorentina sprecona, a Simeone risponde Caprari ed a Marassi non si va oltre il pari
19 settembre 2018 20:29
Giampaolo non ci sta: "Andavano rinviate tutte le partite, il Marassi sarà vuoto"
19 settembre 2018 10:14
Veretout l'indispensabile: spezza, recupera e imposta. Il leader mancato a Marassi pronto per il Verona
23 gennaio 2018 16:26
Anche Comotto a Marassi per Sampdoria-Crotone, affari in vista?
21 ottobre 2017 19:55
Alla Samp basta un tempo per avere la meglio sul Crotone, a Marassi finisce 5-0
21 ottobre 2017 19:37
Piove a Genova, verso il rinvio Sampdoria - Roma. In arrivo la comunicazione ufficiale
08 settembre 2017 16:51
Pronti via e la Samp è avanti. A "Marassi" decide il gol di Bruno Fernandes
09 aprile 2017 13:31
Da Genova pungono per il rinvio, Juric: "Stavamo dominando, avremmo fatto anche gol"
12 settembre 2016 10:49
Genova e la figuraccia in diretta tv, il campo era stato rifatto per più di un milione di euro
11 settembre 2016 18:46
RINVIATA GENOA - FIORENTINA PER PIOGGIA, IL MARASSI CEDE. ADESSO IL RECUPERO...
11 settembre 2016 16:13
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