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Notizie Marassi Fiorentina

Non sarà Flachi a dare la focaccia ai tifosi della Fiorentina al Marassi: "A quell'ora sono a giocare"

05 novembre 2022 16:30

Video, Fiorentina festa con i tifosi viola a Marassi, e Italiano prende per mano i giocatori

18 settembre 2021 18:43

Marassi è lo stadio dei rimpianti, dalla coppia Gomez-Rossi a quella Vlahovic-Gonzalez

16 settembre 2021 15:19

Kouamé: "Una splendida vittoria da festeggiare insieme a voi. Non vedo l'ora di unirmi anch'io, ma tanto"

16 febbraio 2020 20:28

Fiorentina sprecona, a Simeone risponde Caprari ed a Marassi non si va oltre il pari

19 settembre 2018 20:29

Giampaolo non ci sta: "Andavano rinviate tutte le partite, il Marassi sarà vuoto"

19 settembre 2018 10:14

Veretout l'indispensabile: spezza, recupera e imposta. Il leader mancato a Marassi pronto per il Verona

23 gennaio 2018 16:26

Anche Comotto a Marassi per Sampdoria-Crotone, affari in vista?

21 ottobre 2017 19:55

Alla Samp basta un tempo per avere la meglio sul Crotone, a Marassi finisce 5-0

21 ottobre 2017 19:37

Piove a Genova, verso il rinvio Sampdoria - Roma. In arrivo la comunicazione ufficiale

08 settembre 2017 16:51

Pronti via e la Samp è avanti. A "Marassi" decide il gol di Bruno Fernandes

09 aprile 2017 13:31

Da Genova pungono per il rinvio, Juric: "Stavamo dominando, avremmo fatto anche gol"

12 settembre 2016 10:49

Genova e la figuraccia in diretta tv, il campo era stato rifatto per più di un milione di euro

11 settembre 2016 18:46

RINVIATA GENOA - FIORENTINA PER PIOGGIA, IL MARASSI CEDE. ADESSO IL RECUPERO...

11 settembre 2016 16:13

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