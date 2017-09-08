Piove a Genova, verso il rinvio Sampdoria - Roma. In arrivo la comunicazione ufficiale

Sampdoria - Roma in programma domani sera alle 20.45 sarà molto probabilmente rimandata causa pioggia nel capoluogo Ligure

Allerta meteo su tutta la Liguria: arancione il colore designato per definire la possibilità di nubifragi tra le 14 e le 24. Per questo motivo, Sampdoria-Roma di domani, sabato, alle ore 20:45, è a forte rischio. Esattamente un anno dopo, quando Roma-Sampdoria fu interrotta all'Olimpico per la forte pioggia e riprese dopo un'ora di sospensione.

Gianlucadimarzio.com