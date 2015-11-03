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Notizie Genova Fiorentina

Possibile trasferta a Genova vietata per i tifosi della Fiorentina residenti in Toscana. I motivi della decisione

26 ottobre 2024 20:36

Aggrediti due tifosi della Fiorentina a Genova: "Sono entrati in macchina, hanno sfondato tutto"

20 agosto 2023 21:55

La Sampdoria ad un passo dal fallimento, non solo la retrocessione in serie B, ripartirà dalla serie D

11 aprile 2023 17:25

Non solo Torino, l'inchiesta Prisma sulle plusvalenze arriva anche a Bergamo, Bologna, Genova e Udine

24 febbraio 2023 23:29

Follia a Genova, tifosi Sampdoria non fanno uscire squadra dagli spogliatoi, alle 23 sono ancora li

12 novembre 2022 23:13

I tifosi del Genoa la prendono con ironia: "Se l'arbitro non avesse fatto quel fischio d'inizio..."

18 gennaio 2022 12:46

Da Genova, se oggi a Konko fa il miracolo a Firenze verrà confermato sulla panchina del Genoa

17 gennaio 2022 12:49

Verso Genova, selfie dei sudamericani viola Torreira, Martinez Quarta, Gonzalez e Pulgar

17 settembre 2021 17:51

Da Genova: "Fiorentina vuole la Champions, gli ultras entrino allo stadio, bisogna batterli"

14 settembre 2021 12:29

Il Covid fa perdere quasi 100 milioni ai Della Valle, impossibile l'acquisto della Sampdoria

14 settembre 2020 11:37

I Della Valle possono prendere la Sampdoria, domani incontro con Garrone

03 settembre 2020 18:48

Belotti regala la vittoria al Torino che raggiunge così la Fiorentina. Perde in casa il Genoa

23 giugno 2020 23:56

Da Genova, Fiorentina vicina a Bennacer, accordo vicino con l'Empoli, il giocatore ha detto si

19 giugno 2019 19:50

Da Genova: "Samp derubata a Firenze, il 3-3 di Pezzella andava annullato. Ecco il motivo"

22 gennaio 2019 15:06

Ponte Morandi, domani la Nazionale di Mancini farà visita per commemorare le vittime

09 ottobre 2018 12:10

Giampaolo non ci sta: "Andavano rinviate tutte le partite, il Marassi sarà vuoto"

19 settembre 2018 10:14

Qui Samp: "19/9 ore 19 strade libere, stadio vuoto!". L'invito dei tifosi doriani a disertare il Ferraris contro la Fiorentina

18 settembre 2018 09:56

Samp-Fiorentina non si sposta? I tifosi blucerchiati scelgono lo sciopero, lo stadio sarà vuoto

13 settembre 2018 12:16

Il prefetto di Genova non chiederà il rinvio di Samp-Fiorentina, si giocherà regolarmente nonostante i disagi

12 settembre 2018 12:10

ACF: momento di dolore, tutto passa in secondo piano. Il calcio deve fermarsi per rispetto

16 agosto 2018 16:18

CARA LEGA, NON DOVREBBERO PENSARCI I TIFOSI: FERMATE IL CAMPIONATO!

16 agosto 2018 14:41

I TIFOSI VIOLA NON ANDRANNO A GENOVA. ECCO IL COMUNICATO E LA MOTIVAZIONE

16 agosto 2018 13:42

I tifosi del Genoa non ci stanno: "Diserteremo lo stadio, la partita contro il Milan non va giocata"

16 agosto 2018 11:50

Chiesa su Instagram: “Vicino ai genovesi. Molto colpito dall’accaduto...”

14 agosto 2018 21:12

Tragedia a Genova, Simeone: "Vicino alla loro sofferenza". Pezzella e Benassi: "Forza!"

14 agosto 2018 18:35

Tragedia a Genova, Sampdoria-Fiorentina potrebbe essere rinviata in segno di lutto

14 agosto 2018 13:47

Sponda Genoa: "Fiorentina aiutata da 11 mesi per andare in Europa, la favola deve continuare per loro"

07 maggio 2018 18:16

A Genova una giornata sbagliata per tutti: dalla squadra a Pioli, fino a Corvino e co.

22 gennaio 2018 09:33

'Sprofondo rosso': a Genova una disfatta che lascia il segno, anche Pioli ammette che nulla ha funzionato

22 gennaio 2018 09:28

Pioli verso il cambio modulo a Genova: 4-4-2 con Eysseric esterno e Baba-Cholito davanti

20 gennaio 2018 21:34

Saponara e l'attesa infinita: Pioli lo prova trequartista, ma a Genova non partirà titolare

19 gennaio 2018 11:15

Caos a Genova: Ballardini costretto a sospendere l'allenamento a causa di una sparatoria

28 novembre 2017 20:05

Genova è blucerchiata, la Sampdoria vince il derby contro il Genoa grazie ai gol di Ramirez e Quagliarella

04 novembre 2017 23:09

Da Genova, un imprenditore italiano interessato a comprare la Fiorentina. È di Bologna e vuole anche il Genoa

25 settembre 2017 17:33

Montella: "Mai stati in partita oggi, siamo tutti colpevoli. Dobbiamo crescere alla svelta..."

24 settembre 2017 19:11

Piove a Genova, verso il rinvio Sampdoria - Roma. In arrivo la comunicazione ufficiale

08 settembre 2017 16:51

Non solo la Fiorentina, anche gli spagnoli del Villareal vogliono Giovanni Simeone del Genoa

05 giugno 2017 11:28

Pali e pari a Genova: Gonzalo e Baba riprendono la Samp (2-2)

09 aprile 2017 14:38

Chiesa, Genova e una domenica speciale. E intanto c'è già aria di nazionale...

08 aprile 2017 13:32

Da Genova pungono per il rinvio, Juric: "Stavamo dominando, avremmo fatto anche gol"

12 settembre 2016 10:49

Genova e la figuraccia in diretta tv, il campo era stato rifatto per più di un milione di euro

11 settembre 2016 18:46

RINVIATA GENOA - FIORENTINA PER PIOGGIA, IL MARASSI CEDE. ADESSO IL RECUPERO...

11 settembre 2016 16:13

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