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Chiesa su Instagram: “Vicino ai genovesi. Molto colpito dall’accaduto...”

“Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai genovesi, alla città intera. Sono molto colpito dall’accaduto, una tragedia, una ferita profonda". Queste le parole di Federico Chiesa sul proprio profilo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2018 21:12
Chiesa su Instagram: “Vicino ai genovesi. Molto colpito dall’accaduto...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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“Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai genovesi, alla città intera. Sono molto colpito dall’accaduto, una tragedia, una ferita profonda". Queste le parole di Federico Chiesa sul proprio profilo Instagram per il cordoglio delle vittime a causa del disastro per il crollo del ponte autostradale. Ricordiamo che il classe ‘97 è nativo proprio del capoluogo ligure.

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