Pioli verso il cambio modulo a Genova: 4-4-2 con Eysseric esterno e Baba-Cholito davanti

Secondo quanto riporta Radio Bruno, Stefano Pioli starebbe pensando ad un cambio modulo a Genova, per sopperire alle assenze (in primis, a quella di Veretout, ndr). Si passa dal 4-3-3 al 4-4-2 con Eys...

Secondo quanto riporta Radio Bruno, Stefano Pioli starebbe pensando ad un cambio modulo a Genova, per sopperire alle assenze (in primis, a quella di Veretout, ndr). Si passa dal 4-3-3 al 4-4-2 con Eysseric (o Gil Dias) e Chiesa larghi, Badelj e Benassi in mezzo ed un attacco "pesante", con Babacar accanto a Simeone. Dietro, al posto di Astori, gioca Vitor Hugo.