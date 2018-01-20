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Pioli verso il cambio modulo a Genova: 4-4-2 con Eysseric esterno e Baba-Cholito davanti

Secondo quanto riporta Radio Bruno, Stefano Pioli starebbe pensando ad un cambio modulo a Genova, per sopperire alle assenze (in primis, a quella di Veretout, ndr). Si passa dal 4-3-3 al 4-4-2 con Eys...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2018 21:34
Pioli verso il cambio modulo a Genova: 4-4-2 con Eysseric esterno e Baba-Cholito davanti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Pezzella,
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Pezzella,
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Secondo quanto riporta Radio Bruno, Stefano Pioli starebbe pensando ad un cambio modulo a Genova, per sopperire alle assenze (in primis, a quella di Veretout, ndr). Si passa dal 4-3-3 al 4-4-2 con Eysseric (o Gil Dias) e Chiesa larghi, Badelj e Benassi in mezzo ed un attacco "pesante", con Babacar accanto a Simeone. Dietro, al posto di Astori, gioca Vitor Hugo.

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