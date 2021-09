Da Genova: “Fiorentina vuole la Champions, gli ultras entrino allo stadio, bisogna batterli”

Questo è quello che scrive la testata giornalistica ligure Primo Canale, riguardo il Genoa e la prossima partita contro la Fiorentina, questo il testo:

“L’appuntamento è per sabato alle 15. La scatenata Fiorentina di Italiano arriverà al Ferraris per cercare la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Torino e Atalanta. Vlahovic e compagni sono ai settimi cieli e a Firenze si parla apertamente di una stagione che potrebbe portare i viola in Champions League. Sulla loro strada il Genoa che arriva dal successo in rimonta con tre gol di Cagliari. È facile prevedere un match importante e soprattutto appassionante.

A Criscito e compagni però servirà il calore della sua gente. Ci vuole in pratica il Ferraris che il Genoa da far vivere. Contro il Napoli i rossoblu hanno giocato in trasferta. Duemila napoletani scatenati con una sparuta presenza di genoani quasi zittiti. Nord quasi vuota e senza tifo.

Si sa che la capienza sarà ancora al 50 per cento, ma almeno lo stadio dovrà avere oltre 10.000 spettatori per dare una degna cornice all’evento. Gli ultrà a Genova hanno scelto di non entrare, altrove invece hanno riempito le curve. Ognuno fa ciò che vuole, ma sarebbe un peccato rinunciate a tornare ad un pezzetto di normalità.”

