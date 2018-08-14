Tragedia a Genova, Simeone: "Vicino alla loro sofferenza". Pezzella e Benassi: "Forza!"

Tragedia di Genova: anche alcuni giocatori viola hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla comunità scossa dal crollo del ponte di questa mattina. "Sono vicino alla sofferenza di Genova", il messa...

Tragedia di Genova: anche alcuni giocatori viola hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla comunità scossa dal crollo del ponte di questa mattina. "Sono vicino alla sofferenza di Genova", il messaggio sui social di Giovanni Simeone, che lì ha giocato prima di approdare alla Fiorentina, vestendo la maglia del Grifone. Poi ecco anche l'incitamento di Pezzella e Benassi che scrivono "Forza Genova!".