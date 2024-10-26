Possibile trasferta a Genova vietata per i tifosi della Fiorentina residenti in Toscana. I motivi della decisione

I tifosi della Fiorentina difficilmente potranno esserci a Genova allo stadio Marassi per la gara contro il Genoa

Giovedi 31 ottobre alle ore 18 si giocherà a Genova la gara tra Genoa e Fiorentina per la decima giornata di serie A, una partita che però quasi certamente non vedrà l'apporto al Marassi dei tifosi viola che seguono la squadra in ogni trasferta in maniera molto numerosa e appassionata. Il Prefetto infatti sta valutando di vietare la trasferta ai tifosi viola residenti in Toscana per via dei tafferugli che ci sono stati domenica scorsa sulle strade pugliesi con i tifosi dell'Andria, un episodio che non è piaciuto e si sta pensando di punire cosi i tifosi gigliati che intanto attendono la decisione ufficiale a pochi giorni dalla gara di campionato.

LE PAROLE DI COMMISSO SUI FUMOGENI DI SAN GALLO

https://www.labaroviola.com/commisso-avverte-i-fatti-di-san-gallo-rischiano-di-danneggiare-la-fiorentina-spero-non-accadano-piu/274159/