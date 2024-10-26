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Commisso avverte: "I fatti di San Gallo rischiano di danneggiare la Fiorentina. Spero non accadano più"

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso con un comunicato si è fatto sentire in merito agli episodi accaduti nella trasferta di San Gallo che hanno visto come protagonisti alcuni tifosi Viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2024 19:14
Commisso avverte: "I fatti di San Gallo rischiano di danneggiare la Fiorentina. Spero non accadano più" - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il Presidente Rocco Commisso, dopo quanto avvenuto nel corso della partita contro il San Gallo, si è così espresso:

“Firenze è una città meravigliosa, riconosciuta nel mondo per la sua arte e la sua bellezza. La passione unica dei fiorentini e dei tifosi viola è un valore straordinario apprezzato in tutto il mondo.
Il calore della nostra curva mi colpisce e mi riempie di emozione ogni volta che la squadra scende in campo, tutte le volte che vado a salutare i nostri tifosi.
Ed è così che vorrei fosse identificata la passione dei fiorentini per la maglia viola.
I fatti di giovedì rischiano, di rovinare questa immagine, per comportamenti irresponsabili da parte di alcuni, creando un danno non solo alla Fiorentina, ma anche a quello che Firenze rappresenta in Italia, in Europa e nel mondo.
Mi auguro che fatti del genere non si verifichino ancora e, con questo auspicio, scenderemo domani in campo nella sfida contro la Roma. Il Popolo viola deve continuare a portare i propri colori e la propria voce in ogni stadio. Uniti, insieme, possiamo affrontare qualsiasi avversario.
Sempre e solo Forza Viola “.

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