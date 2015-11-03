Labaro Viola

Notizie San Gallo Fiorentina Fiorentina

Ufficiale, Uefa punisce la Fiorentina con multa, 2 trasferte vietate e risarcimento per i fatti di San Gallo

30 ottobre 2024 19:30

Commisso avverte: "I fatti di San Gallo rischiano di danneggiare la Fiorentina. Spero non accadano più"

26 ottobre 2024 19:14

Bucciantini: "Non esiste che la Fiorentina rischi per tirare fumogeni in campo. Atto di stupidità"

25 ottobre 2024 19:34

Palladino: "Contento della reazione della squadra. Kean per la Roma? Proveremo a recuperarlo"

24 ottobre 2024 22:11

Ikoné: "Questo può essere il mio punto di partenza, sono contento. Devo migliorare sotto porta"

24 ottobre 2024 21:37

Bucchioni: "Pensavo che Palladino facesse meno turnover. Scelta rischiosa, con il San Gallo devi vincere"

24 ottobre 2024 17:58

Palladino: "L'infortunio di Gudmundsson non dovrebbe essere lungo. Proveremo ad avere Kean per la Roma"

23 ottobre 2024 19:44

Colpani: "Ho iniziato tardi il ritiro, ora sto bene. Aiuto i compagni a mettere in pratica le idee di Palladino"

23 ottobre 2024 19:17

Archivio

Esplora l'archivio di San Gallo Fiorentina

Sett. 44 Sett. 43