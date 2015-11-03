Notizie San Gallo Fiorentina Fiorentina

Ufficiale, Uefa punisce la Fiorentina con multa, 2 trasferte vietate e risarcimento per i fatti di San Gallo
30 ottobre 2024 19:30
Commisso avverte: "I fatti di San Gallo rischiano di danneggiare la Fiorentina. Spero non accadano più"
26 ottobre 2024 19:14
Bucciantini: "Non esiste che la Fiorentina rischi per tirare fumogeni in campo. Atto di stupidità"
25 ottobre 2024 19:34
Palladino: "Contento della reazione della squadra. Kean per la Roma? Proveremo a recuperarlo"
24 ottobre 2024 22:11
Ikoné: "Questo può essere il mio punto di partenza, sono contento. Devo migliorare sotto porta"
24 ottobre 2024 21:37
Bucchioni: "Pensavo che Palladino facesse meno turnover. Scelta rischiosa, con il San Gallo devi vincere"
24 ottobre 2024 17:58
Palladino: "L'infortunio di Gudmundsson non dovrebbe essere lungo. Proveremo ad avere Kean per la Roma"
23 ottobre 2024 19:44
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