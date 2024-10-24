Bucchioni: "Pensavo che Palladino facesse meno turnover. Scelta rischiosa, con il San Gallo devi vincere"

E' una decisione molto rischiosa, lo dicevo anche con Italiano: io non lo avrei fatto

Le parole di Enzo Bucchioni a pochi minuti dal fischio d'inizio di San Gallo-Fiorentina soffermandosi sulle scelte di formazione di mister Raffaele Palladino:

"La formazione ed il modulo? Non starei tanto ad analizzare il modulo perchè poi vedremo. Io sinceramente pensavo facesse meno turnover...Questo è molto massiccio ed il mio ragionamento pre gara è che se Palladino lo fa vuol dire che si fida della squadra. Se questa Fiorentina cambiata funziona vuol dire che in atto c'è un progetto di crescita ma oggi c'è da vincere, non è che vai a San Gallo così."

L'UNDICI SCELTO DA MISTER RAFFAELE PALLADINO CONTRO IL SAN GALLO

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