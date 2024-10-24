FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI PARISI, BIRAGHI TITOLARE. DAVANTI SOTTIL-KOUAMÈ-IKONÈ
La formazione ufficiale della Fiorentina contro il San Gallo in Conference League, calcio d'inizio alle ore 18.45
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2024 17:35
Fiorentina di scena in Svizzera per giocare la seconda giornata di Conference League contro il San Gallo, questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Palladino che deve fare a meno di Gudmundsson, Kean, Pongracic e Mandragora. Gli undici viola:
Terracciano, Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi, Adli, Richardson, Bove, Ikonè, Sottil, Kouamè
PAZZINI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA ALLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/pazzini-si-racconta-salto-grande-dallatalanta-alla-fiorentina-toni-impressionante-da-vicino/273797/